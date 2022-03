Château du Taureau : soirée contée depuis Carantec Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Carantec Finistère Carantec Embarquez pour l’aventure à bord d’un bateau, et partez à la découverte du monument emblématique de la Baie de Morlaix ! Solidement ancré sur son roc, cette forteresse imposante a été érigée au XVIe siècle pour protéger la ville de Morlaix des invasions corsaires anglaises. Venez découvrir autrement l’histoire de ce fort à la mer le temps d’une soirée contée (tout public) : Il fut un temps où le roi Taureau régnait sur la baie de Morlaix. Tous le vénéraient, du lion jusqu’à la sardine, et puis un jour l’homme est arrivé ! Alors le roi Taureau est devenu un rocher, puis un fort ! Ainsi les humains pensaient le réduire au silence mais voilà, ils se sont trompés, le roi Taureau a bien des histoires à vous raconter, en commençant par la sienne. Réservation obligatoire :

– dans les offices de tourisme de Plougasnou, Carantec, Morlaix, Locquirec, Saint-Thégonnec et Guerlesquin

– par téléphone au 02 98 62 29 73

– en ligne sur www.chateaudutaureau.bzh

