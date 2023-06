Visites découverte – Château du Taureau Château du Taureau Plouezoc’h, 16 septembre 2023, Plouezoc'h.

Visites découverte – Château du Taureau 16 et 17 septembre Château du Taureau Excursion Découverte : Adulte 17€ – Enfant 8€ – Gratuit pour les 0 – 3 ans

Le Corsaire Cartographe : Adulte 22€ – Enfant 12€ – Gratuit pour les 0 – 3 ans

Plaisanciers Kayakistes : Accès Gratuit selon cale accostable ou non.

La découverte de ce fort à la mer est un véritable voyage au cœur de l’Histoire.

Construit au XVIe siècle par les habitants de Morlaix pour protéger la ville des pillages anglais, le château du Taureau fût restauré et agrandi par Vauban, à la demande de Louis XIV. Il assuma alors successivement les fonctions de défense, de prison, de résidence secondaire, puis d’école de voile avant d’être menacé par la ruine au début des années 80.

Samedi 16 septembre

Traversées :

– 10h de Plougasnou (excursion découverte)

– 16h30 de Carantec (animation le corsaire cartographe)

Dimanche 17 septembre

Traversées :

– 9h45 de Carantec (excursion découverte)

– 16h15 de Plougasnou (excursion découverte)

Château du Taureau Baie de Morlaix, 29252, Plouezoc'h Plouezoc'h 29252 Finistère Bretagne 02 98 62 29 73 http://www.chateaudutaureau.bzh

Un premier château construit en 1521 fut rapidement détruit par les Anglais. Reconstruit à partir de 1542, il a subi depuis de nombreuses modifications : reconstruction du donjon (tour française) en 1614, restauration du donjon, démolition, reconstruction et agrandissement de l’ancien fort de 1689 à 1692 sous la direction de Vauban et Garengeau, agrandissements successifs à la fin du 17e siècle et au début du siècle suivant, toujours sous la direction des deux ingénieurs, etc. Par ailleurs, les parties hautes de l’édifice ont été modifiées plusieurs fois pour suivre les progrès de l’artillerie et il a aujourd’hui perdu son couronnement crenelé. En dépit de ces modifications, il s’agit d’un édifice majeur de l’histoire de la construction militaire. Réservations: billetterie de Carantec, plage du Kelenn

