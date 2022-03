Château du Taureau : Murder Party depuis Plougasnou Plougasnou, 5 juin 2022, Plougasnou.

Château du Taureau : Murder Party depuis Plougasnou

2022-06-05

Plougasnou Finistère

Embarquez pour l’aventure à bord d’un bateau, et partez à la découverte du monument emblématique de la Baie de Morlaix ! Solidement ancré sur son roc, cette forteresse imposante a été érigée au XVIe siècle pour protéger la ville de Morlaix des invasions corsaires anglaises.

Vous êtes nostalgiques de vos parties de Cluedo au coin du feu ?

Avec Yllar, mettez-vous dans la peau d’un détective, enfilez votre imperméable beige et résolvez l’énigme policière !

Un meurtre a eu lieu hier soir, là, juste à côté…

Qui ? Pourquoi ? Comment ? Les policiers ont bien quelques hypothèses, mais…

Par équipe de détectives, vous partirez à la rencontre des suspects principaux : coupable ? innocent ?

Vous devrez les « interroger », vérifier leurs alibis, observer les pièces à conviction, éplucher les rapports de police… Vous irez également visiter la scène de crime, à la recherche d’indices laissés par le tueur.

Saurez-vous vous fier à votre intuition et garder votre sang froid face aux différents rebondissements de l’enquête ?

Les cartes du jeu sont entre vos mains. Keep calm and come with your flair…

Réservation obligatoire :

– dans les offices de tourisme de Plougasnou, Carantec, Morlaix, Locquirec, Saint-Thégonnec et Guerlesquin

– par téléphone au 02 98 62 29 73

– en ligne sur www.chateaudutaureau.bzh

– à la billetterie de Carantec, plage du Kélenn

Le billet inclut la traversée aller/retour (30 min depuis Carantec, 1h30 depuis Plougasnou) et la visite avec animation de 3h sur le Château du Taureau.

Tarifs : plein pour les adultes, tarif groupe sur demande. Les chiens ne sont pas acceptés. Animation à partir de 12 ans.

+33 2 98 62 29 73 http://www.chateaudutaureau.bzh/

Rue des Grands Viviers Port du Diben Plougasnou

