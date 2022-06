Château du Taureau : dégustation contée depuis Carantec

2022-08-21 – 2022-08-21 Embarquez pour l’aventure à bord d’un bateau, et partez à la découverte du monument emblématique de la Baie de Morlaix ! Solidement ancré sur son roc, cette forteresse imposante a été érigée au XVIe siècle pour protéger la ville de Morlaix des invasions corsaires anglaises. A partir de 8 ans. Cette année-là, le froid avait envahi la Bretagne, dame Famine frappait à toutes les portes, même sur le rocher du Taureau les pêcheurs avaient dû retourner leur barque pour s’abriter ; le vent les clouait sur le roc, mais les ventres étaient vides… Réservation obligatoire :

– dans les offices de tourisme de Plougasnou, Carantec, Morlaix, Locquirec, Saint-Thégonnec et Guerlesquin

– par téléphone au 02 98 62 29 73

– en ligne sur www.chateaudutaureau.bzh

