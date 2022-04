Château du Taureau : A l’école de magie ! depuis Carantec Carantec, 12 juillet 2022, Carantec.

Embarquez pour l’aventure à bord d’un bateau, et partez à la découverte du monument emblématique de la Baie de Morlaix ! Solidement ancré sur son roc, cette forteresse imposante a été érigée au XVIe siècle pour protéger la ville de Morlaix des invasions corsaires anglaises.

Le Professeur Guillaume vous invite, dans son école de magie. Petits et grands, devenez ses élèves et découvrez les différents aspects de la magie d’hier et aujourd’hui.

Compte-tenu du contexte sanitaire et des dernières annonces gouvernementales, l’ouverture prévue le 14 Avril 2021 est reportée à une date ultérieure.

Réservation obligatoire :

– dans les offices de tourisme de Plougasnou, Carantec, Morlaix, Locquirec, Saint-Thégonnec et Guerlesquin

– par téléphone au 02 98 62 29 73

– en ligne sur www.chateaudutaureau.bzh

– à la billetterie de Carantec, plage du Kélenn

Le billet inclut la traversée aller/retour (30 min depuis Carantec, 1h30 depuis Plougasnou) et la visite avec animation d’une heure sur le Château du Taureau.

Tarifs : plein pour les adultes, réduit pour les enfants de 4 à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans, tarif groupe sur demande. Les chiens ne sont pas acceptés.

+33 2 98 62 29 73 http://www.chateaudutaureau.bzh/

