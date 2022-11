Noël au Château Château du taillis Duclair Catégories d’évènement: Duclair

Noël au Château 10 et 11 décembre Château du taillis Le Père Noël pose ses valises au Taillis pour notre « Noël au Château ». Venez avec vos rennes, vos lutins pour plonger dans la magie de Noël.

Venez avec vos rennes, vos lutins pour plonger dans la magie de Noël.

Les 10 et 11 décembre, sapins, cadeaux, chandelles, rubans et guirlandes vont envahir le Château. Une cinquantaine d’artisans seront présents pour vous proposer une multitude d’idée pour vos cadeaux.

Les plus petits pourront rencontrer le Père Noël dans sa maison, admirer les animaux de la mini ferme, et écouter des lectures de conte de Noël.

Tarifs d’accès : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

2022-12-10T14:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

