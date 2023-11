PRISMES – HARBINGER Temps #2 – Hugo Durante Château du Taillan Le Taillan-Médoc, 18 novembre 2023, Le Taillan-Médoc.

NOUVELLES APPARITIONS D’HARBINGER D’HUGO DURANTE

Au Taillan-Médoc

→ 2 SCULPTURES À DÉCOUVRIR : Parcours à faire seul.e ou avec geocaching, jusqu’au 3 mars 2024.

Sculpture #1 : dans le parc du Polca

Sculpture #2 : au Château du Taillan

→ RENCONTRE ET DISCUSSIONS AUTOUR DES OEUVRES

→ ATELIER ARTISTIQUE : Ecris ta légende

→ GEOCACHING : La quête du Taillan-médoc

Entre septembre 2023 et février 2024, l’artiste Hugo Durante va créer des « apparitions » de sculptures à trois endroits du Taillan-Médoc. Les Harbingers (qui signifient « présages » en anglais) s’inspirent du patrimoine du Taillan-Médoc, de son bâti, de ses histoires et de ses mythes. Où apparaîtront les prochains présages ? Et, quand ? Quels seront ces présages ? Et surtout, qu’annoncent-ils exactement ?

_______ Programme détaillé du samedi 18 novembre _______

Découvrez les nouvelles œuvres de l’artiste Hugo Durante. Partagez des histoires ou des légendes, transmises depuis plusieurs générations ou inventées depuis quelques minutes. L’accueil au Château est assuré par Hugo Durante et par Anne-Sophie, médiatrice artistique.

Dessinez ou écrivez des légendes à partir des œuvres de l’artiste Hugo Durante et du patrimoine du Taillan-Médoc. Bertrand Dumeste, auteur indépendant vous accompagnera pour écrire et développer vos récits légendaires.

Parcourez le Taillan-Médoc, en quête des lieux historiques, des œuvres de l’artiste Hugo Durante et des coins de légendes. Téléchargez l’application Geocaching® et découvrez les points cachés en famille.

Et ensuite ?

Les sculptures restent visibles jusqu’au 3 mars 2024.

Les derniers Harbingers apparaîtront sur la commune le 20 janvier 2024.

Et vous pourrez retrouver Hugo Durante et Anne-Sophie, la médiatrice de Prismes, pour une ouverture d’atelier en février 2024.

_______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

résidence art contemporain

Hugo Durante_Prismes