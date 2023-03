Visite découverte du jardin à la française du Château du Seuil Château du Seuil, 2 juin 2023, Aix-en-Provence.

Visite découverte du jardin à la française du Château du Seuil 2 et 3 juin

A l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2023 » le Château du Seuil ouvre son jardin au public dans le cadre de visites commentées :

-le vendredi 2 juin 2023 à 10h, 11h, 15h et 16 h,

-le samedi 3 juin 2023 à 11h, 12h, 15h et 16h,

lors desquelles l’histoire du jardin et du château sera contée.

Ce sera aussi l’occasion pour le public de voir les façades du château restaurées.

Le départ de la visite se fera au caveau de vente. Une petite balade de quelques minutes vous mènera au château et à son jardin.

Château du Seuil 4690 route du seuil 13540 AIX EN PROVENCE Aix-en-Provence 13540 Puyricard Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442921599 https://www.chateauduseuil.fr/ https://www.instagram.com/chateauduseuilenprovence/?next=%2F Le Château du Seuil est le passionnant témoin de l’évolution architecturale dans le Pays d’Aix-en- Provence. De simple ferme seigneuriale dès avant le XVème siècle, il se transforme à partir du milieu du XVIIème siècle en résidence de plaisance de la famille Michaelis. Une famille de commerçants enrichis devenus conseillers du roi de Provence, membres du Parlement de Provence, titulaires de charges administratives et militaires et anoblis par Louis XIV. C’est alors qu’est achevé le corps central, raccordant les deux ailes avec sa façade classique parée des attributs du pouvoir : porte à la menuiserie ouvragée et au fronton brisé surmontée du blason familial, cour d’honneur majestueuse décorée de deux lions et de globes terrestres. C’est aussi dans cette période que sont aménagés le jardin et le parc attenant qui disposent de tous les attraits du jardin à la française qui se généralise à partir du XVIIIème siècle autour des bastides du Pays d’Aix : bosquets, parterres géométriques, bassin à jet d’eau, décor prolongé par un bois traversé par une allée cavalière. Les façades du château et son jardin sont aujourd’hui inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Accessible en voiture en 15 minutes depuis le centre d’Aix-en-Provence. Grand parking à disposition avec places handicapées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T10:30:00+02:00

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

