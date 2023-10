Visite du colombier du château du Sart château du Sart Villeneuve-d’Ascq, 9 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Le colombier du château du Sart

Son colombier est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il date de 1761 et fut rénové en 2006. Montez jusqu’au second étage dans la chambre des pigeons désaffectée, puis entrez dans les coulisses du club de golf et revivez son histoire dans le cadre exceptionnel du Château du Sart.

Chaussures plates exigées pour de questions de sécurité.

RV au 5 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq

Samedis 9 décembre et 10 février de 14h30 à 16h

2.50 € sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visites-du-colombier-du-chateau-du-sart-hiver-23-24

Renseignement au 06 08 93 19 26 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Conditions

Chaussures plates et tenue adaptées exigées

Tout accompagnateur n’ayant pas effectué de réservation au préalable peut se voir refuser l’entrée

