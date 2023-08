Découverte d’un château bien caché Château du Rousset Margerie-Chantagret Catégories d’Évènement: Loire

Margerie-Chantagret Découverte d’un château bien caché Château du Rousset Margerie-Chantagret, 16 septembre 2023, Margerie-Chantagret. Découverte d’un château bien caché 16 et 17 septembre Château du Rousset Bonnes chaussures Ce lieu inédit est rarement ouvert au public.

La visite est libre (bien respecter les consignes de sécurité indiquées sur place) avec présence des propriétaires pour répondre aux questions posées.

La visite est complétée par de nombreux panneaux explicatifs et une montée à la tour, encadrée et par groupe de 10 personnes. Château du Rousset 42560 Margerie-Chantagret Margerie-Chantagret 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 97 14 05 http://www.chateau-du-rousset.fr http://www.chateau-du-rousset.fr Niché dans le méandre d’une rivière (la Mare), le château se cache depuis le XIIIème siècle dans son écrin de verdure. Largement transformé à la Renaissance puis au XVIIIème, il est maintenant en partie ruiné mais des travaux de conservation et de sauvegarde permettent aujourd’hui de visiter ce qui reste, ce qui est déjà beaucoup… Parking à l’entrée de la propriété Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Vincent GUIGON Détails Catégories d’Évènement: Loire, Margerie-Chantagret Autres Lieu Château du Rousset Adresse 42560 Margerie-Chantagret Ville Margerie-Chantagret Departement Loire Lieu Ville Château du Rousset Margerie-Chantagret latitude longitude 45.5253;4.06727

Château du Rousset Margerie-Chantagret Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/margerie-chantagret/