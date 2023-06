Visites guidée du château du Rocher Château du rocher Mézangers, 16 septembre 2023, Mézangers.

Château du rocher Château du Rocher, 53600 Mézangers Mézangers 53600 Mayenne Pays de la Loire 02 43 90 65 26 Construit pour l’essentiel dans la deuxième moitié du XVe siècle sur un site déjà occupé au XIIIe siècle, le château du Rocher subit ensuite d’importantes modifications dans son apparence, par le placage d’une façade Renaissance sur son aile Ouest (1510-1535) et par l’adjonction d’un corps de bâtiment XVIIIe siècle à son extrémité Est (1728). Dans cette juxtaposition de styles, on note deux points forts : les façades XVe siècle qui combinent encore des structures défensives avec une esthétique gothique raffinée mais sobre et l’impressionnante galerie Renaissance à la composition complexe et exubérante, témoin de l’inventivité de la Renaissance et du bouleversement architectural et décoratif qu’elle a apporté. Route d’Evron à Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

O. de Chavagnac