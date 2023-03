Visite découverte du parc du château du Rocher Château du Rocher La Villeneuve Catégories d’Évènement: Creuse

La Villeneuve

Visite découverte du parc du château du Rocher Château du Rocher, 3 juin 2023, La Villeneuve. Visite découverte du parc du château du Rocher 3 et 4 juin Château du Rocher 5€, gratuit pour les -18 ans Caché derrière de grands arbres, au détour d’un virage sur les routes du sud-est de la Creuse à la sortie de La Villeneuve, le château du Rocher dévoile exceptionnellement ses jardins à l’occasion des Rendez-vous aux jardins. L’occasion est idéale pour visiter le domaine de quatre hectares : d’un côté, un jardin à la française, de l’autre, un jardin à l’anglaise. Selon votre inspiration : visite libre ou guidée du parc. La visite guidée vous permettra de parcourir l’ensemble du parc et vous expliquera comment sa construction reflète le mode de vie des grands industriels à la fin du XIXe siècle. Château du Rocher 2 chemin du Rocher, 23260 La Villeneuve La Villeneuve 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine Parc paysager aux rhododendrons centenaires qui a été créé en 1908 par la famille Chapal, célèbres pelletiers de la Creuse. Le parc domine la vallée et y cohabitent sur plusieurs étages trois traditions : jardins de rocaille, jardins à la française et à l’anglaise, avec des essences végétales rares pour la région comme des séquoias géants et cyprès de Lawson. L’étang en contrebas est entouré d’un très bel ensemble de rocailles avec pont rustique, faux enrochements, balustrade et grotte. Accès en voiture le long de la RD 941 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 ©T.Pichard

