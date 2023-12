Le Goût des Jardins (6-10ans) Château du Rivau – Le Coudray Lémeré, 10 juillet 2024, Lémeré.

Lémeré Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-10 11:00:00

fin : 2024-08-28 12:00:00

Le château du Rivau est en émoi ! Le seigneur Pierre est tombé malade et personne n’arrive à le soigner ! L’herbier contenant les plantes médicinales du château est introuvable. Guidés par une animatrice les enfants (5-10 ans) devront surmonter plusieurs épreuves afin de retrouver l’herbier..

11 EUR.

Château du Rivau – Le Coudray

Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



