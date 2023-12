Visite Il était une fois la vie de château du Rivau Château du Rivau – Le Coudray Lémeré, 6 avril 2024, Lémeré.

Lémeré Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-06 15:30:00

fin : 2024-05-05 16:30:00

En compagnie d’une animatrice, les enfants sont invités à découvrir les étonnantes salles du château, comprendre la vie des seigneurs au Moyen Age et s’initier au maniement de l’épée (en mousse)..

En compagnie d’une animatrice, les enfants sont invités à découvrir les étonnantes salles du château, comprendre la vie des seigneurs au Moyen Age et s’initier au maniement de l’épée (en mousse).

En compagnie d’une animatrice, les enfants sont invités à découvrir les étonnantes salles du château, comprendre la vie des seigneurs au Moyen Age et s’initier au maniement de l’épée (en mousse).

11 EUR.

Château du Rivau – Le Coudray

Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme