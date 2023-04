La Voie des Poètes Château du Rivau Le Coudray Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Voie des Poètes Château du Rivau, 20 mai 2023, Le Coudray. La Voie des Poètes Samedi 20 mai, 14h00 Château du Rivau Adulte : 12,50€ – Enfant (5/18 ans): 7,50€ – Famille: 33/38€ – Réduits: 9,50€ « La Voie des poètes » par Thierry Machuel et Jean-Baptiste Apéré – samedi 20 mai à partir de 14h

Parcourir les jardins du Rivau avec, en écho, la voix de poètes lisant des vers choisis, c’est la proposition narrative et musicale faite par le compositeur Thierry Machuel et l’artiste sonore Jean-Baptiste Apéré qui produiront un spectacle sonore inédit au sein d’un parcours enchanté qui devrait résonner telle une anthologie poétique au plus proche de la terre. Dans un parcours en quatre temps, entendre lire Charles Baudelaire, « Harmonie du soir », et s’enivrer du parfum de la collection des iris du Rivau…quel envoûtement poétique ! Château du Rivau 9 rue du château 37120 Lémeré Le Coudray 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

