Château du Rivau : Fête de la citrouille Lémeré, 11 septembre 2022, Lémeré.

Château du Rivau : Fête de la citrouille Le Coudray Lémeré

2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11 19:00:00

Lémeré Indre-et-Loire LémeréLe Coudray Indre-et-Loire

Un rendez-vous incontournable en Touraine : la fameuse fête de la citrouille et du potager du Rivau fait rêver et apprécier ce cucurbitacée magique à toute la famille !

Au château du Rivau, divertissez-vous au milieu des fabuleuses citrouilles du Potager du Rivau.

Autour de la collection de cucurbitacées qui fait partie du Patrimoine légumier de la Région Centre : De nombreuses activités jardinières, artistiques et gourmandes sont proposées, Déguster, sculpter, écouter le son des calebasses, admirer les jongleurs de coloquintes !

Une journée magique pour les enfants et une fête savoureuse pour les parents : jongleurs, conteurs, maquilleuse, ateliers, marché gourmand, artisans cougourdonniers.

Rendez-vous de 10h à 19h.

Une journée magique pour les enfants et une fête savoureuse pour les parents autour des fabuleuses citrouilles du potager de Gargantua.

info@chateaudurivau.com +33 2 47 95 77 47 http://www.chateaudurivau.com/

Château du Rivau

Le Coudray Lémeré

