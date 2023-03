Ateliers « Forêt magique » avec Raphaële Bernard-Bacot Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Lémeré Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Lémeré

Ateliers « Forêt magique » avec Raphaële Bernard-Bacot Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées, 3 juin 2023, Lémeré. Ateliers « Forêt magique » avec Raphaële Bernard-Bacot 3 et 4 juin Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Tarifs : Adulte (9,5€), Enfant (6€), Famille (27€) Rencontrez au cours de cet atelier Raphaële Bernard-Bacot, autrice et illustratrice, dans son atelier d’exploration et impression des feuilles végétales. Elle présentera également son nouveau livre Jardins ouvriers, jardins de demain aux éditions Cours toujours. Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Le Coudray, 37120 Lémeré Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 95 77 47 http://www.chateaudurivau.com https://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-du-Rivau-ses-Ecuries-Royales-et-ses-Jardins-de-Contes-de-F%C3%A9es/143474595719810;https://twitter.com/ChateauduRivau Le château médiéval du Rivau est intimement lié à l’illustre famille des Beauvau. Apparentés aux comtes d’Anjou, ils avaient le privilège dès le XIe siècle de rendre hommage à leur suzerain l’épée au côté, debout, et le chapeau sur le chef. Au XIIIe siècle, les Beauvau passèrent au service des rois de France. Ils furent ensuite alliés à la famille royale par le mariage d’Isabeau de Beauvau avec Jean II de Bourbon en 1454. Les jardins du château sont des créations contemporaines qui mettent en scène les thèmes inspirés des contes et légendes (6 ha). Sur la D749, à 10km de Chinon en direction de Richelieu. Sortie N°25 de l’A10 et N° 5 de l’A85 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © Château du Rivau

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Lémeré Autres Lieu Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Adresse Le Coudray, 37120 Lémeré Ville Lémeré Departement Indre-et-Loire Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Lémeré

Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Lémeré Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lemere/

Ateliers « Forêt magique » avec Raphaële Bernard-Bacot Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées 2023-06-03 was last modified: by Ateliers « Forêt magique » avec Raphaële Bernard-Bacot Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées 3 juin 2023 Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Lémeré Lémeré

Lémeré Indre-et-Loire