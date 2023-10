Joutes Equestres du Rivau Château du Rivau – 9 rue du Château Lémeré, 10 août 2024, Lémeré.

Lémeré,Indre-et-Loire

Des Tournois de chevalerie grandeur nature

Comme au Moyen-âge de véritables chevaliers en armures s’affrontent dans les douves du Château. Nombreuses animations pour enfants dans le parc. Un spectacle qui vous fera vibrer !

Le port du masque est obligatoire pendant les spectacles..

Samedi 2024-08-10 10:00:00 fin : 2024-08-11 19:00:00. 13 EUR.

Château du Rivau – 9 rue du Château

Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The herald’s trumpet sounds again! These tournaments perpetuate a tradition that goes back more than 500 years: in charge of tournaments for the kings, the Beauvau family, lords of the Château du Rivau, organised jousts for the pleasure of the king and his court.

Torneos de caballería a tamaño real

Al igual que en la Edad Media, auténticos caballeros con armadura luchan entre sí en el foso del castillo. Numerosas actividades para niños en el parque. ¡Un espectáculo que te emocionará!

Es obligatorio el uso de máscaras durante los espectáculos.

Ritterturniere in Lebensgröße

Wie im Mittelalter treten echte Ritter in Rüstungen im Schlossgraben gegeneinander an. Zahlreiche Animationen für Kinder im Park. Ein Spektakel, das Sie begeistern wird!

Während der Aufführungen ist das Tragen einer Maske Pflicht.

Mise à jour le 2023-07-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme