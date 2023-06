Visite guidée du château de Ranrouët Château du Ranrouët Herbignac, 16 septembre 2023, Herbignac.

Visite guidée du château de Ranrouët Samedi 16 septembre, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30 Château du Ranrouët

Plongez dans l’histoire du château de Ranrouët, de ses seigneurs, son architecture et son abondante biodiversité!

Château du Ranrouët rue de Ranrouët, 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 88 96 17 http://www.chateauderanrouet.fr A 15 km de Guérande, dans un cadre enchanteur et verdoyant, découvrez les vestiges du château de Ranrouët. Maintes fois remaniée par les seigneurs de Ranrouët, cette forteresse du Moyen Âge offre un bel exemple de l’évolution de l’architecture militaire entre le 13e et le 17e siècle. Aujourd’hui bordée de chênes centenaires, l’imposante et mystérieuse silhouette vous raconte son passé. L’accès est possible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©CapAtlantique