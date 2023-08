Visite libre du château du Puy Château du puy Ruillé-Froid-Fonds, 16 septembre 2023, Ruillé-Froid-Fonds.

Visite libre du château du Puy 16 et 17 septembre Château du puy Entrée libre

Petit château aux lignes très pures construit entre 1650 et 1700 dont le bâti et le parc ont conservé le tracé d’origine. Il s’inscrit dans un cadre champêtre très préservé entre jardin, pièces d’eau, parc et charmilles selon un schéma très classique à l’époque.

Les charmilles datent de la fin du XVIIIème siècle, et sont inscrites « monuments historiques », comme le reste du parc. Elles comportent un labyrinthe, ce que peu de parcs ont pu conserver depuis plus de deux siècles. La cour d’honneur et la grande pièce d’eau sont particulièrement bien éclairées au soleil déclinant. Vous pourrez en profiter encore cette année avant que les éoliennes ne prennent la place du soleil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Pascal Beltrami