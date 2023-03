CHASSE AU TRÉSOR: LE TRÉSOR DE MACÉ Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou Catégories d’Évènement: Longuenée-en-Anjou

Maine-et-Loire

CHASSE AU TRÉSOR: LE TRÉSOR DE MACÉ Château du Plessis-Macé, 19 avril 2023, Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou. CHASSE AU TRÉSOR: LE TRÉSOR DE MACÉ 2, Rue de Bretagne Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne

2023-04-19 – 2023-04-19

Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne

Longuenée-en-Anjou

Maine-et-Loire Longuenée-en-Anjou . Le trésor du Chevalier Macé a disparu ! Aidez-le à le retrouver en menant l’enquête. Infos pratiques:

Pour en savoir plus: tourisme.destination-angers.com (rubrique « organisez », puis « agenda »). mediation@anjou-theatre.fr +33 2 41 32 67 93 http://www.chateau-plessis-mace.fr/ Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou

dernière mise à jour : 2023-03-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Longuenée-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Longuenée-en-Anjou Adresse Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Ville Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou Departement Maine-et-Loire Tarif Lieu Ville Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou

CHASSE AU TRÉSOR: LE TRÉSOR DE MACÉ Château du Plessis-Macé 2023-04-19 was last modified: by CHASSE AU TRÉSOR: LE TRÉSOR DE MACÉ Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 19 avril 2023 2 Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou maine-et-loire Rue de Bretagne Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire