Une vie de château – visite théâtralisée Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé Le Plessis-Macé Catégories d’Évènement: Le Plessis-Macé

Maine-et-Loire Une vie de château – visite théâtralisée Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé, 17 septembre 2023, Le Plessis-Macé. Une vie de château – visite théâtralisée Dimanche 17 septembre, 17h15 Château du Plessis Macé Inscriptions sur place Nombreuses sont les personnalités de passage au château qui ont participé, malgré elles, à l’écriture de son histoire.

Trop souvent oubliés, il semblerait que ces personnages aient encore des choses à nous dire!

À l’intérieur du logis, laissez-vous guider par leurs voix et venez écouter leur récits.

Durée: 20 minutes

Un départ toutes les 10 minutes Château du Plessis Macé 2 rue de Bretagne, 49770 Longuenée-en-Anjou Le Plessis-Macé 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 32 67 93 http://www.chateau-plessis-mace.fr https://www.facebook.com/chateauplessismace;https://www.instagram.com/chateauplessismace/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:15:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T17:15:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 crédit: Anjou Théâtre Détails Catégories d’Évènement: Le Plessis-Macé, Maine-et-Loire Autres Lieu Château du Plessis Macé Adresse 2 rue de Bretagne, 49770 Longuenée-en-Anjou Ville Le Plessis-Macé Departement Maine-et-Loire Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé

Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le plessis-mace/

Une vie de château – visite théâtralisée Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé 2023-09-17 was last modified: by Une vie de château – visite théâtralisée Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé 17 septembre 2023