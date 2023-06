Visite libre du château du Plessis-Macé Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé, 17 septembre 2023, Le Plessis-Macé.

Découvrez le château du Plessis Macé à votre rythme: son balcon gothique flamboyant, sa chapelle et sa tribune du XVe siècle, ses salles de réception et ses intérieurs meublés.

Attention, l’accès libre aux intéreurs meublés ne sera possible que jusqu’à 17h.

Château du Plessis Macé 2 rue de Bretagne, 49770 Longuenée-en-Anjou Le Plessis-Macé 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 32 67 93 http://www.chateau-plessis-mace.fr https://www.facebook.com/chateauplessismace;https://www.instagram.com/chateauplessismace/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

crédit: Christophe Martin