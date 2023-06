FAUST – Spectacle en déambulation Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé, 15 septembre 2023, Le Plessis-Macé.

FAUST – Spectacle en déambulation Vendredi 15 septembre, 20h30 Château du Plessis Macé TP: 10€; TR: 7€

Le Théâtre de l’extrême revient avec sa nouvelle création en plein-air et en déambulation: FAUST de Goethe.

RESUME

Depuis la philosophie jusqu’à la médecine, sans oublier la vaine théologie, Faust a minutieusement tout étudié. Aucun savoir pourtant ne lui a permis d’appréhender le mystérieux principe qui lie l’être humain et l’univers. Alors, il se jette dans les sciences occultes et fait apparaître une étrange figure, Méphistophélès, tout à la fois diable et guide chargé d’éclairer les questionnements de celui qui l’a invoqué.

Un pacte de sang engage Faust, qui verra Méphistophélès triompher le jour où le docteur cessera de s’interroger, le jour où il s’estimera satisfait. Mais « l’Homme erre aussi longtemps qu’il cherche », et l’errance faustienne semble n’avoir aucune fin. Seule la jeune Marguerite et la passion née de cette rencontre semblent apaiser l’insatisfaction essentielle de celui qui s’interroge. Elle craint cependant que cet amour ne puisse autant combler son amant, et le drame de Faust devient, dès lors, aussi celui de Marguerite.

Château du Plessis Macé 2 rue de Bretagne, 49770 Longuenée-en-Anjou Le Plessis-Macé 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 32 67 93 http://www.chateau-plessis-mace.fr https://www.facebook.com/chateauplessismace;https://www.instagram.com/chateauplessismace/ [{« type »: « link », « value »: « https://chateau-plessis-mace.fr/fr/evenements-spectacles/ »}]

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

Crédits: Pascal Riondy