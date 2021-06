Ecuillé Château du Plessis-Bourré Ecuillé, Maine-et-Loire Château du Plessis-Bourré Château du Plessis-Bourré Ecuillé Catégories d’évènement: Ecuillé

Maine-et-Loire

Château du Plessis-Bourré Château du Plessis-Bourré, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Ecuillé. Château du Plessis-Bourré

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Plessis-Bourré

Pour les journées du Patrimoine, le château du Plessis-Bourré, forteresse du XVe siècle, vous invite à la découverte de l’époque médiévale. Le château se peuplera le temps d’un week-end de preux chevaliers pour des combats en armure, et autre surprise. Ouvert à tous les publics, de nombreuses animations permettront aux petits et grands d’en savoir davantage sur le patrimoine médiéval.

Entrée payante

Animations médiévales au château du Plessis-Bourré Château du Plessis-Bourré Château du Plessis-Bourré, 49460 Ecuillé Ecuillé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ecuillé, Maine-et-Loire Autres Lieu Château du Plessis-Bourré Adresse Château du Plessis-Bourré, 49460 Ecuillé Ville Ecuillé lieuville Château du Plessis-Bourré Ecuillé