Découvrez ce château privé du 16e siècle et sa chapelle atypique en Anjou.

Château du percher Le Percher, 49500 Saint-Martin-du-Bois Saint-Martin-du-Bois 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 95 10 56 Le château a sans doute été construit par Simon de Tinténiac, écuyer Tranchant du Roi René entre 1495 et 1510. Le domaine passe aux Bautru qui possédaient aussi Serrant et le Plessis Macé. Acquis en 1749, puis revendu en 1752, le domaine s’est transmis jusqu’à maintenant dans la même famille, et le château fut restauré vers 1850. Constitué de deux corps de logis avec des lucarnes et des meneaux de pierre, le château dispose d’une chapelle dotée de contreforts et d’une voûte d’ogive flamboyante éclairée de fenêtres à lancettes et de vitraux récemment restaurés. RN Le Lion d’Angers/Château-Gontier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

TIMOTHEEDES FRANCS