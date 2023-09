Cet évènement est passé Concert du Grand orchestre d’harmonie Château du parc Anger Redon Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Redon Concert du Grand orchestre d’harmonie Château du parc Anger Redon, 15 septembre 2023, Redon. Concert du Grand orchestre d’harmonie Vendredi 15 septembre, 15h00 Château du parc Anger entrée libre Ouverture de la saison musicale du 7 Conservatoire avec Le Grand orchestre d’Harmonie, au programme : jazz, musique de film et de dessins animés. Château du parc Anger Place du Parc Anger, 35600 Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

I. Jouvante

