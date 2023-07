Visitez un château du XVIe siècle et ses jardins Château du Pailly Le Pailly Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Le Pailly Visitez un château du XVIe siècle et ses jardins Château du Pailly Le Pailly, 16 septembre 2023, Le Pailly. Visitez un château du XVIe siècle et ses jardins 16 et 17 septembre Château du Pailly Gratuit Lors de ces visites guidées, venez découvrir ou redécouvrir le château, prestigieux exemple de l’architecture Renaissance, ses jardins et son histoire. Visites guidées gratuites toutes les 30 minutes. Château du Pailly Rue du Breuil de Saint-Germain, 52600 Le Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est 06 03 84 45 12 http://www.renaissancechateaudupailly.com À 10 km de Langres, le Château du Pailly est l’un des plus prestigieux chefs-d’œuvre que la Renaissance ait pu léguer en Champagne-Ardenne. Il est classé au titre des monuments historiques depuis 1921. Il a été construit entre 1563 et 1573 pour Gaspard de Saulx de Tavannes, compagnon d’armes de François Ier. Il est situé à l’emplacement d’une ancienne forteresse féodale, dont il a vraisemblablement gardé le donjon et trois tours d’angle. Les façades extérieures ont gardé l’aspect quelque peu martial d’un édifice militaire. Le château appartient aujourd’hui à l’État, au ministère de la Culture. Il est valorisé par l’Association Renaissance Château du Pailly depuis 1998. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:15:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

