Soirée halloween Château du Max Le Theil, 31 octobre 2023, Le Theil.

Le Theil,Allier

Le château du Max vous invite à une soirée pleine de mystères.

Venez résoudre les énigmes du château. Frisson garanti ….

2023-10-31 20:00:00

Château du Max

Le Theil 03240 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Château du Max invites you to an evening of mystery.

Come and solve the castle’s riddles. Chills guaranteed?

Château du Max le invita a una velada llena de misterio.

Venga a resolver los enigmas del castillo. ¿Escalofríos garantizados?

Das Schloss Max lädt Sie zu einem Abend voller Geheimnisse ein.

Kommen Sie und lösen Sie die Rätsel des Schlosses. Nervenkitzel garantiert?

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme Val de Sioule