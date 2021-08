Château du Lude Château du lude, 18 septembre 2021, Le Lude.

Les Journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir un des **éléments majeurs du patrimoine sarthois**. Située au carrefour de trois anciennes provinces : le Maine, l’Anjou et la Touraine, le Château est le reflet de plus de 8 siècles de l’histoire riche et variée de cette région. Ancienne **forteresse médiévale** qui a traversé avec succès la Guerre de Cent ans, le Lude se pare au XVIème siècle de **décors typiques de la Renaissance**. Les modifications et restaurations des XVIIème et XIXème siècles l’ont modernisé avec harmonie tout en conservant les décors d’origine. Le Lude est aujourd’hui un des derniers grands châteaux de la Loire encore habité. Dans le château, découvrez les **nouvelles pièces de la tour nord** et replongez dans le quotidien de la vie de château au XIXème siècle: la salle de chasse, l’appartement des invités et depuis cette année, la lingerie. On y trouve diverses pièces de linge, pour certaines vieilles de plus de 150 ans : chapeaux, vêtements d’enfants, linge de lit armorié, et out le matériel nécessaire à l’entretien du linge (fers à repasser, machine à coudre). **Les enfants** sont accompagnées dans leur découverte du château par Timoléo et son **livret de jeux**. **Dimanche 19**, la **chasse au trésor** entraîne les enfants à la découverte des divers espaces du parc: douves et souterraines, labyrinthes, jardins à la française et bois, écuries et roseraie. Une fois le trésor trouvé, ils en ramènent une pièce à l’accueil où une surprise les attend. Dans le bâtiment des communs datant du XVIème siècle, amusez-vous en famille ou entre amis dans une de nos **deux salles d’escape game.** Vous avez une heure pour résoudre les énigmes qui vous permettront de vous libérer de la pièce où vous vous trouvez enfermés. Si vous dépassez le temps imparti, vous avez perdu ! Le jeu se joue en groupe de 4 à 7 joueurs. Les scénarios sont conçus pour les adultes, mais conviennent également aux ados. Les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’adultes. Dans **les cuisines médiévales**, l’ambiance est chaleureuse avec la préparation des confitures de saison sur les fourneaux à bois. A base de rhubarbe, framboise, pomme, poire, prune, les différentes recettes sont à déguster sur place sur de savoureuses crêpes, ou à emporter. Les amateurs de jardins profitent des ambiances variées des jardins. Les feuillages des arbres se teintent progressivement de leurs couleurs d’automne et les floraisons tardives font leur apparition dans le jardin de la source. Dans la roseraie, les roses continuent à embaumer l’air. Enfin, on profite de ces journées spéciales pour visiter le potager, exceptionnellement ouvert à l’occasion.

