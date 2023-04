Visite libre du parc Château du Livet, 16 septembre 2023, Beaufai.

Visite libre du parc 16 et 17 septembre Château du Livet

Venez flâner sur les pas de la Comtesse de Ségur et de sa fille, la Vicomtesse Olga Simard de Pitray.

Le château du Livet fût construit entre 1859 et 1861, par la Vicomtesse Olga Simard de Pitray, sur la place d’un ancien château du XVII siècle dont il reste le Manoir et sa Tour. Une visite commentée du Château vous permettra d’en apprendre plus sur son histoire associée à celle de la Comtesse de Ségur bien connue dans la région et de découvrir une décoration authentique avec son mobilier d’époque, ses boiseries, alcoves et certaines tapisseries d’origine. Une visite complète du château par les propriétaires en petit groupe vous est proposée durant ces deux jours et une decouverte libre du parc sur 11 hectares avec ses aménagements, étang et arbres remarquables pluricentenaires (Tulipier de Virginie, Sequoias géants, Chênes, Cédre du Liban…).

Château du Livet 1715 Route du Livet, 61270 Beaufai Beaufai 61270 Orne Normandie Le Chateau du Livet a été édifié à la moitié du XIXe siècle par Olga de Ségur Vicomtesse De Pitray, une des filles de la Comtesse de Ségur bien connue dans la région car elle y possédait son château à quelques kilomètres de celui du Livet. Accès par voiture uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

SEC Livet