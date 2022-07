Visite guidée d’un château construit en 1279 Château du Hohlandsbourg Wintzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Visite guidée d’un château construit en 1279 Château du Hohlandsbourg, 17 septembre 2022, Wintzenheim. Visite guidée d’un château construit en 1279 17 et 18 septembre Château du Hohlandsbourg

Gratuit.

Découvrez l’histoire des lieux, de l’âge du bronze jusqu’à l’époque contemporaine, et admirez l’incroyable vue à 360° depuis son chemin de ronde en écoutant les explications du guide. handicap moteur mi Château du Hohlandsbourg Route des Cinq Châteaux, 68920 Wintzenheim Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est Accès par Wintzenheim ou Husseren-les-Châteaux. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite, remparts inaccessible aux PMR.

03 89 30 10 20 http://www.chateau-hohlandsbourg.com Situé à 620 mètres d’altitude, le château du Hohlandsbourg, plus grand monument laissé par les Habsbourg en Haute-Alsace, offre une magnifique vue à 360° sur l’Alsace et la Forêt Noire. Il a été construit en 1279 par Siegfried de Gundolsheim et fut amélioré au XVIe siècle par Lazare de Schwendi. Un parcours scénographique permet de découvrir l’histoire des lieux, depuis le site initial de l’âge du bronze jusqu’à l’époque contemporaine.

2022-09-17T10:00:00+02:00

©Smach

