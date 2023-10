Ouverture nocturne du château du Haut-Koenigsbourg château du Haut-Koenigsbourg Orschwiller, 13 mai 2023, Orschwiller.

Ouverture nocturne du château du Haut-Koenigsbourg Samedi 13 mai, 19h00 château du Haut-Koenigsbourg Prévoir de bonnes chaussures

À l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit des musées, le château du Haut-Kœnigsbourg ouvre ses portes en soirée. Vous découvrirez le monument, magnifié par la tombée de la nuit et l’éclairage nocturne. Vous pourrez profiter du lieu, à votre rythme, au cours d’une visite libre et gratuite.

château du Haut-Koenigsbourg 67600 Orschwiller Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 69 33 25 00 http://www.haut-Koenigsbourg.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.haut-koenigsbourg.fr/ »}] Château fort de montagne, le château du Haut-Koenigsbourg est mentionné pour la première fois au 12e siècle. Appartenant à de grandes familles dont les Habsbourg, les Tierstein et les Hohenstaufen, il est remanié et transformé plusieurs fois. Il connait son apogée au 15e siècle, est à nouveau détruit, puis est restauré au début du 20e siècle par l’empereur Guillaume II.

Classé monument historique en 1993, il présente une collection de meubles, d’armes et d’objets datés du 15e au 20e siècle. routes de montagne au départ de Kintzheim, Saint-Hippolyte ou Lièpvre / navette durant les vacances scolaires au départ de Sélestat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© Klaus Stöber – Château du Haut-Koenigsbourg