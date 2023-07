Visite du château Château du Hallier Nibelle Catégories d’Évènement: Loiret

Visite du château 16 et 17 septembre Château du Hallier Château en briques et pierres du XVIe siècle, entouré de douves sèches et ceinturé de neuf tours, en grande partie ruiné. Escalier remarquable, dit à la Rihour, dont l'originalité réside dans l'utilisation exclusive de la brique. Château du Hallier 85 route du Hallier 45340 Nibelle Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

