Atelier de calligraphie Château du Guirbaden Mollkirch, 11 juin 2023, Mollkirch.

Mollkirch,Bas-Rhin

Découvrez avec Pierre l’art de la calligraphie médiévale au calame (roseau taillé). L’atelier dure 1h et sera possible à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h (sur inscription au préalable). Une visite guidée du château sera proposée à 14h..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 17:00:00. EUR.

Château du Guirbaden

Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est



Discover with Pierre the art of medieval calligraphy with calame (carved reed). The workshop lasts 1 hour and is available at 10am, 11am, 12pm, 2pm, 3pm and 4pm (prior registration required). A guided tour of the château will be offered at 2pm.

Descubra con Pierre el arte de la caligrafía medieval con el calame (caña tallada). El taller dura 1 hora y está disponible a las 10h, 11h, 12h, 14h, 15h y 16h (inscripción obligatoria). A las 14 h se ofrecerá una visita guiada del castillo.

Entdecken Sie mit Pierre die Kunst der mittelalterlichen Kalligraphie mit dem Kalmus (geschnitztes Schilfrohr). Der Workshop dauert 1 Stunde und ist um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr möglich (vorherige Anmeldung erforderlich). Um 14 Uhr wird eine Führung durch die Burg angeboten.

