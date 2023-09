Visites guidées du domaine du Guilguiffin Château du Guilguiffin Landudec, 16 septembre 2023, Landudec.

Visites guidées du domaine du Guilguiffin 16 et 17 septembre Château du Guilguiffin Durée 1h30 / Samedi, à 14h et à 15h30 – Dimanche, à 10h, 11h, 14h et à 15h30. Visites uniquement sur réservation Pas d’accueil du public sur site hors réservation.

Informations – inscriptions / Culture Connexions & Office du Tourisme du Haut Pays Bigouden

Lieu emblématique du patrimoine du Haut Pays Bigouden, le domaine du Guilguiffin ouvre ses portes le temps du week-end des Journées Européennes du Patrimoine.

Cet événement est accompagné par la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden dans l’objectif de valoriser et de rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine de son territoire.

Des visites guidées tout public permettront de découvrir l’histoire, l’architecture et le fonctionnement de ce château cornouaillais du 18e siècle, ainsi que les coulisses de son chantier de restauration. Les visites se concentreront essentiellement sur le domaine et ses extérieurs, tout en offrant aux visiteurs un aperçu des intérieurs.

Développées avec le service culture de la CCHPB, les visites guidées sont proposées par des étudiants de l’IUP Patrimoine (UBO – Quimper) regroupés au sein de l’association Culture Connexions.

Château du Guilguiffin Guilguiffin, 29710, Landudec Landudec 29710 Finistère Bretagne Le château du Guilguiffin a été construit entre 1750 et 1760 par Nicolas-Louis, Marquis de Ploeuc, conseiller au Parlement de Bretagne, à l'emplacement d'un manoir plus ancien. C'est un architecte quimpérois, Nicolas Pochic, qui en a dirigé les travaux. En 2002, il est inscrit au titre des Monuments Historiques.

Il se compose d’un bâtiment rectangulaire flanqué de deux pavillons. Au nord, les bâtiments des communs et la chapelle, reconstruite en 1847, sont disposés autour d’une cour. Au sud, la cour d’honneur est ceinturée de piliers de granit supportant des scènes de chasse.

Organisés avec un véritable sens de la perspective, les jardins, rythmés par d’imposantes clôtures, témoignent d’un souci d’intégration dans le paysage. Parking sur place / Le domaine du Guilguiffin est une propriété privée. Il ouvre exceptionnellement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et seulement sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Culture Connexions