Festival du Guérinet – Au Bord de l’eau Lundi 17 juillet, 20h30 Château du Guérinet Tarif plein: 12 euros. Tarif réduit (Etudiants, – de 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux, groupes de 10 personnes ou +, covoitureurs…) : 7 euros. Gratuit pour les – de 12 ans. Jauge de 130 places.

Au Bord de l’eau est un récital chorégraphié de chant lyrique et de guitare alliant mélodie française et chanson populaire. De grands noms sont invoqués: Debussy, Michel Legrand ou encore Valéry Larbaud, grand poète vichyssois

Château du Guérinet 2, route de Vichy 63310 Saint-Priest-Bramefant Saint-Priest-Bramefant 63310 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 56 13 47 https://chateau-guerinet.com/programmation-culturelle/ [{« type »: « email », « value »: « asso.leguerinet@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-le-guerinet »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 24 82 36 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

