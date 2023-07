Visite guidée du château Château du Gué-Péan Monthou-sur-Cher Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Monthou-sur-Cher Visite guidée du château Château du Gué-Péan Monthou-sur-Cher, 16 septembre 2023, Monthou-sur-Cher. Visite guidée du château 16 et 17 septembre Château du Gué-Péan *** Tarifs 2023 *** Standard : 12€ | Réduit : 8€ (pour les 7-17 ans, personnes PMR ou résidents Montholien-sur justificatif, groupe de +20 personnes) | Gratuit (pour les enfants de 6 ans et moins) Accompagné d’un guide, faites l’expérience de cette demeure historique Renaissance toujours habitée. Château du Gué-Péan Le Gué Péan 41400 Monthou-sur-Cher Monthou-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 71 37 10 https://www.guepean.com Le château est bâti sur les bases carrées d’un camp romain, puis d’une forteresse du Moyen-Âge, dont il reste le pont de pierre et les douves sèches, le château devint une demeure de plaisance à la Renaissance.

Les trois corps de bâtiments et les quatre tours forment un ensemble harmonieux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

