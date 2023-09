Exposition Léo Barbier Château du Grand Jardin Joinville Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Joinville Exposition Léo Barbier Château du Grand Jardin Joinville, 4 octobre 2023, Joinville. Exposition Léo Barbier 4 – 13 octobre Château du Grand Jardin Entrée libre exceptionnelle le temps de l’exposition Du 4 au 13 octobre, une exposition vous sera proposé au Château du Grand Jardin autour de Léo Barbier, héros haut-marnais lors de la 2nde Guerre mondiale qui appartenait au Groupe de chasse Normandie-Niemen.

Maquettes, espace vidéo, espace multimédia avec simulateur, casque virtuel et jeu vidéo, espace lecture, BD et autres..

Espace réalisation de maquettes papier (à partir de 8 ans)

Espace boutique Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne Joinville 52300

2023-10-04T10:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

