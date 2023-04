Concert : « Rencontres vocales aux jardins » Château du Grand Jardin, 4 juin 2023, Joinville.

Ce projet met en avant la pratique vocale à destination des enfants au sein des établissements d’enseignement artistique de Haute-Marne. L’objectif principal de cet événement est de proposer aux élèves de rencontrer des artistes (locaux ou régionaux) et ainsi découvrir son univers musical. Pour cette édition, le chœur gospel de l’Ecole Intercommunale de Musique et de Théâtre a travaillé avec les enfants des établissements partenaires, à savoir le chœur d’enfant de cette école, l’association Vall’Art et le Conservatoire de Saint-Dizier. Les jeunes choristes chanteront avec le chœur gospel autour d’un répertoire commun.

Ces deux séances musicales sont organisées grâce au partenariat entre l’Ecole Intercommunale de Musique et de Théâtre, la commune de Bologne, la commune de Froncles, le Bassin Bologne-Vignory-Froncles, l’Agglomération de Chaumont, le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Saint-Dizier, l’association Vall’Art et Arts Vivants 52.

En cas d’intempéries, les séances se dérouleront à l’église Notre-Dame de la Nativité de Joinville, aux mêmes horaires.

Château du Grand Jardin 5, Avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 http://www.haute-marne.fr Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent une évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine. Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs essences rares dont des muscadiers, un frêne panaché, des cyprès chauves… Le pourtour de sa muraille est occupé par une collection de 150 espèces et variétés de buis, agréée par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.

