Visite guidée du Grand Jardin Château du Grand Jardin, 3 juin 2023, Joinville. Visite guidée du Grand Jardin 3 et 4 juin Château du Grand Jardin Entrée libre Au cours de la déambulation, retracez l’évolution du jardin depuis sa création il y a près de 500 ans. Durée : 1h Château du Grand Jardin 5, Avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 http://www.haute-marne.fr Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent une évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine. Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs essences rares dont des muscadiers, un frêne panaché, des cyprès chauves… Le pourtour de sa muraille est occupé par une collection de 150 espèces et variétés de buis, agréée par le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T11:00:00+02:00 ©Agence d’attractivité de la Haute-Marne

