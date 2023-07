Voisenon: exposition commentée et visites guidées. Château du Grand-Jard Voisenon Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Voisenon Voisenon: exposition commentée et visites guidées. Château du Grand-Jard Voisenon, 16 septembre 2023, Voisenon. Voisenon: exposition commentée et visites guidées. Samedi 16 septembre, 10h00 Château du Grand-Jard Entrée libre La visite débute par une exposition commentée : l’histoire du lieu, son évoluion, Claude Fusée de Voisenon membre de l’Académie française, et , (une nouveauté de cette année) des panneaux avec des photos de l’occupation allemande à Voisenon, en particulier au château du Jard.

Puis suit une visite guidée du parc (rares vestiges de l’abbayer Royale) et de la glacière (en très bon état de conservation)

La réception des visiteurs s’échelonnera de 10 heures à 16 heures.

L’intérieur du château ne se visite pas. Château du Grand-Jard 2 rue des Closeaux 77950 Voisenon Voisenon 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 06 78 80 44 64 L’actuel centre géré par l’association des paralysés de France a été jusqu’à la Révolution une abbaye royale. Il ne subsiste que le logis abbatial (remanié). A l’entrée, rares vestiges de l’abbaye. Dans le parc,une glacière (XVIIe ou XVIIIe siècle) en bon état de conservation. Accès par l’entrée piètons, côté parking extérieur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

