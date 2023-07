Spectacle – Saga des Lehman Brothers dans les jardins du Château du Grand Blotterau Château du Grand Blottereau Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Spectacle – Saga des Lehman Brothers dans les jardins du Château du Grand Blotterau
Samedi 16 septembre, 14h00
Château du Grand Blottereau Nantes

Lecture théâtralisée par la Compagnie La Fidèle Idée (Nantes) – La saga des Lehman Brothers

Plongez dans l'histoire des Lehman Brothers ! Le texte de Stefano Massini retrace l'arrivée des trois frères Lehman aux États-Unis au milieu du 19e siècle, leur installation dans une petite boutique de vente d'outils pour les planteurs de coton d'Alabama puis la vente du cotion et leur ascension jusqu'à devenir une des plus grandes banques du modèle néolibéral au 20ème siècle, avant de sombrer au 21ème, lors de la crise de Subprimes en 2008.

Épisodes 1-2-3 : Samedi 16 septembre de 14h à 17h dans les Jardins du Grand Blottereau
Épisodes 4-5-6 : Samedi 7 octobre de 18h à 21h à l'Espace Comopolis

Durée de chaque épisode : 45 minutes. Entracte et petite restauration proposés entre les épisodes.

