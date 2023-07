Exposition « Coton, la conquête du Monde » dans les jardins du Château du Grand Blottereau Château du Grand Blottereau Nantes Nantes, 15 septembre 2023, Nantes.

Exposition « Coton, la conquête du Monde » dans les jardins du Château du Grand Blottereau 15 – 17 septembre Château du Grand Blottereau Nantes Entrée libre

Elle amène à découvrir l’histoire des connexions des territoires de l’Ouest de la France avec les Amériques, l’Afrique et l’Asie dans une histoire mondialisée et interconnectée depuis le 17e siècle. S’appuyant sur des textes, des iconographies et des illustrations originales l’exposition est imaginée pour satisfaire la curiosité de tous les publics, valoriser les patrimoines de proximité, le patrimoine immatériel et matériel et les connaissances en botanique. Avec des exemples simples et concrets, l’exposition veut interroger, questionner les visiteurs sur le processus de mondialisation que nous connaissons tous à travers la fibre si familière du coton qui a révolutionné nos modes de consommations et de production.

Du 14 septembre au 12 novembre 2023 dans les jardins du Grand Blottereau.

Plus d’infos ici.

Château du Grand Blottereau Nantes Château du Grand Blottereau Nantes 44230 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.anneauxdelamemoire.org/les-expositions »}] Visites guidées partielles du Château du Grand Blottereau : vestibule d’entrée, la galerie à claire voie, l’antichambre et la chapelle, aile est.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:45:00+02:00 – 2023-09-15T19:15:00+02:00

2023-09-17T08:45:00+02:00 – 2023-09-17T19:15:00+02:00

