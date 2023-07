CHÂTEAU DU GRAND BLOTTEREAU Château du Grand-Blottereau Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

CHÂTEAU DU GRAND BLOTTEREAU

Château du Grand-Blottereau
Nantes, 17 septembre 2023

Dimanche 17 septembre, 09h30, 13h30

Se présenter à l'accueil pour l'obtention d'un billet numéroté. Départ toutes les 30 min (limité à 15 personnes par visite).

Visites commentées de certains espaces du Château du Grand Blottereau : vestibule d'entrée, la galerie à claire voie, l'antichambre et la chapelle, aile Est. Évocation de l'histoire du château et de son parc.

Boulevard Auguste Péneau, Nantes, 44000
Arrêt de tramway Mairie de Doulon, bus 12

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

