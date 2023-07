Découvrez la demeure natale de La Pérouse Château du Gô Albi, 16 septembre 2023, Albi.

Découvrez la demeure natale de La Pérouse 16 et 17 septembre Château du Gô 5 €. Sur inscription. Nombre de places limité à une centaine de personnes en petits groupes. Possibilité de dormir au château et dans la chambre natale de La Pérouse. Pour plus d’informations, rejoignez le site du château : http://chateaudugo.fr.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le château du Gô. Visitez le parc, les extérieurs du château et quelques éléments intérieurs classés au titre des Monuments historiques.

Enfin, une mini conférence prendra place dans le parc sur les thèmes touchant à l’enfance de La Pérouse et à la récente restauration du château.

Château du Gô Chemin du Gô, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie http://chateaudugo.fr Le hameau du Gô est mentionné dès le XIVe siècle. Il est originellement la propriété de l'évêque d'Albi, Peytavin de Montesquiou (en 1339). Même si plusieurs tenanciers successifs, tels que l'administrateur des tailles de l'Albigeois, sont cités dans les archives, on retrouve à plusieurs reprises des évêques d'Albi en tant que propriétaires, tels que Louis Ier d'Amboise, puis son neveu Louis II d'Amboise. Pendant les guerres de Religion du XVIe siècle, l'une des habitations est fortifiée. Un escalier en bois en est le dernier vestige. Parking.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

