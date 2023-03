Œnolympiade au Château du Garde Château du Garde, 28 mai 2023, Cénac.

Le Château du Garde a toujours eu à coeur d’animer la période estivale. Parmi les évènements présents au domaine cet été vous pourrez y retrouver les Oenolympiades !

C’est une journée remplie d’animations et de jeux basés sur le thème d’Astérix et Obélix. Vous pourrez y faire un duel contre César ou encore participer à une péreuve de tire à l’arc.

Le but : s’amuser en famille ou entre amis et de profiter de sa journée avec un verre de vin ! En effet, lors de cette journée un Food Truck sera présent afin que vous puissiez vous restaurer mais vous pourrez aussi y découvrir les vins que nous produisons.

A retenir, il n’y a pas dâge limité, les épreuves ont toutes été refléchis afin que tout le monde puisse y participer. De plus l’entrée est entièrement gratuite.

Venez relever le défi et qui sait, peut-être vaincre César !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T19:00:00+02:00

