MARCHE DE NOEL AU CHÂTEAU DU FRESNE Château du Fresne Champéon, 25 novembre 2023, Champéon.

Champéon,Mayenne

Le Château du Fresne à Champeon vous invite à son premier marché de Noël..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Château du Fresne

Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire



Château du Fresne in Champeon invites you to its first Christmas market.

El Château du Fresne de Champeon le invita a su primer mercado navideño.

Das Château du Fresne in Champeon lädt Sie zu seinem ersten Weihnachtsmarkt ein.

