JOURNÉES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DU FRESNE Château du Fresne Champéon, 17 septembre 2023, Champéon.

Champéon,Mayenne

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ouverture exceptionnelle du château du Fresne à Champeon.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

Château du Fresne

Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire



Exceptional opening of Château du Fresne in Champeon for the European Heritage Days

Apertura excepcional del Château du Fresne en Champeon con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes Sonderöffnung des Château du Fresne in Champeon

Mise à jour le 2023-08-17 par eSPRIT Pays de la Loire