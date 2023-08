Visite découverte du château du Fresne à Champéon Château du Fresne Champéon Catégories d’Évènement: Champéon

Mayenne Visite découverte du château du Fresne à Champéon Château du Fresne Champéon, 17 septembre 2023, Champéon. Visite découverte du château du Fresne à Champéon Dimanche 17 septembre, 11h00 Château du Fresne Venez découvrir ce château reconstruit au 17e siècle qui sera ouvert exceptionnellement au public. Des visites-découvertes animées par des guides-conférenciers vous permettront de découvrir ce haut lieu chargé d’histoire. La visite vous conduira de la chapelle, au logis en passant par l’étang et son île qui accueille un remarquable pigeonnier du 16e siècle.

Sans inscription. Gratuit.

Visites de 45 minutes à 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. Château du Fresne 53640 Champéon Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Château du Fresne 53640 Champéon Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire

